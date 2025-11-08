प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को करेंगे भूटान का दौरा, क्या है प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11-12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष संबंधों को और मजबूत करना है।

भूटान यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और भूटान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1,020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-ढ्ढढ्ढ जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वह भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मिलेंगे।