प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को करेंगे भूटान का दौरा, क्या है प्लान?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर जाएंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करना है। वे भूटान के राजा से मिलेंगे और 1,020 मेगावाट की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मिलेंगे और शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लेंगे। मोदी भारत-भूटान रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11-12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष संबंधों को और मजबूत करना है।
भूटान यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और भूटान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1,020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-ढ्ढढ्ढ जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वह भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मिलेंगे।
शांति प्रार्थना महोत्सव में भी पीएम मोदी लेंगे हिस्सा
प्रधानमंत्री भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दो नई भारत-भूटान रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इनमें असम को दक्षिणी भूटान से जोड़ने वाली कोकराझार-गेलेफू लाइन और बंगाल को दक्षिण-पश्चिमी भूटान से जोड़ने वाली बानरहाट-समत्से लाइन शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।