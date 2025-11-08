Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    98 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मिलने के लिए घर पहुंचे पीएम मोदी; जन्मदिन की दी बधाई

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:57 PM (IST)

    भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी 98 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने उनके घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने आडवाणी जी के देश के लिए किए गए योगदान की सराहना की। कई राजनेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं भेजीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवानी से मिलकर दी जन्मदिन की बधाई। (X- @narendramodi)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी शनिवार को 98 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जन्मतिथि पर बधाई दी।

    पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लालकृष्ण आडवाणी जी को उनकी जन्मतिथि पर बधाई। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है।

     उन्होंने सदैव निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है। उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे।

    गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को मजबूत ताकत के रूप में उभारने में अहम भूमिका निभाने वाले आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)