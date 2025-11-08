98 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मिलने के लिए घर पहुंचे पीएम मोदी; जन्मदिन की दी बधाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी शनिवार को 98 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जन्मतिथि पर बधाई दी।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लालकृष्ण आडवाणी जी को उनकी जन्मतिथि पर बधाई। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है।

Went to Shri LK Advani Ji's residence and greeted him on the occasion of his birthday. His service to our nation is monumental and greatly motivates us all. pic.twitter.com/02Y1LvZRYR — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2025

उन्होंने सदैव निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है। उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को मजबूत ताकत के रूप में उभारने में अहम भूमिका निभाने वाले आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।