कल से शुरू होगी पीएम मोदी की विदेश यात्रा, 4 दिन में 3 देशों का करेंगे दौरा; ये है शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा चार दिन का होगा, जिस दौरान वो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

पीएम मोदी की विदेश यात्रा की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। 15-16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 16-17 दिसंबर को पीएम मोगी इथियोपिया के दौरे पर होंगे और अंतिम चरण में 17-18 दिसंबर को वो ओमान सल्तनत का रुख करेंगे।

जॉर्डन के राजा से होगी मुलाकात समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा की जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगी। इससे भारत-जॉर्डर के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।

पहली बार जाएंगे इथियोपिया 16 दिसंबर को पीएम मोदी इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में यह पीएम मोदी की पहली यात्रा होगी। इस दौरान पीएम मोदी अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।