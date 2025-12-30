Language
    'भारत ने पकड़ ली है सुधारों की रफ्तार', 2025 की विदाई पर पीएम मोदी का पोस्ट वायरल; देश से क्या की अपील?

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को भारत के लिए सुधारों का वर्ष बताया है, जिसमें पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के रूप में सु ...और पढ़ें

    Hero Image

    आमबजट से पहले प्रधानमंत्री का यह संकेत खास महत्व रखता है (फोटो: पीएमओ)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्ष 2025 की विदाई बेला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया है कि 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब उसने पिछले 11 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। संस्थानों का आधुनिकीकरण किया, शासन को सरल बनाया और दीर्घकालिक, समावेशी विकास की नींव को मजबूत किया। साथ ही भविष्य का भी संकेत दे दिया।

    उन्होंने कहा कि हम आने वाले वर्षों में भी सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने देशवासियों सहित अन्य देशों से आग्रह किया- भारत की ग्रोथ स्टोरी से अपना जुड़ाव और मजबूत करें। भारत पर भरोसा बनाए रखें और निवेश करते रहें। दो महीने बाद आने वाले आमबजट से पहले प्रधानमंत्री का यह संकेत खास महत्व रखता है।

    पीएम मोदी ने किया पोस्ट

    इंटरनेट मीडिया लिंक्डइन पर मंगलवार को किए गए पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अगली पीढ़ी के सुधारों के माध्यम से प्रगति की गति बढ़ाने के लिए विश्व द्वारा सराहा जा रहा है। भारत अपने लोगों के नवाचार के उत्साह के कारण वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है। जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हाल ही में मुख्य सचिवों के साथ बैठक में विचार-विमर्श कर चुके पीएम ने कहा कि वह कई लोगों से कहते रहे हैं कि भारत 'सुधार एक्सप्रेस' पर सवार हो चुका है और इस 'सुधार एक्सप्रेस' का प्राथमिक इंजन भारत की जनसंख्या, युवा पीढ़ी और देश के लोगों का अदम्य साहस है।

    उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता और विश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना था। प्रधानमंत्री ने जीएसटी, भारतीय बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति सहित सुधारों के कुछ उदाहरण भी दिए। कहा कि जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब को लागू किया गया है और इससे परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों आदि पर बोझ कम हुआ है।

    मिडिल क्लास का किया जिक्र

    पीएम ने याद दिलाया कि मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी गई है। पहली बार 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह 1961 के अप्रचलित आयकर अधिनियम के स्थान पर आधुनिक और सरल आयकर अधिनियम, 2025 लाया गया है। उन्होंने लघु उद्योगों की नई परिभाषा के अलावा संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए पांच समुद्री कानूनों, चार आधुनिक श्रम संहिताओं के रूप श्रम कानून सुधार का भी उल्लेख किया।

    विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ गिनाने के साथ ही उन्होंने लिखा कि शांति अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा में शुरू किए गए सुधार भारत की स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 को भी ग्रामीण रोजगार गारंटी में एक ऐतिहासिक सुधार बताया। शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार भी याद दिलाए।