    27 लाख किसानों के खाते में अचानक आ गए 2 हजार रुपये, सरकार ने बताई ये वजह

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:09 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों के किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त समय से पहले जारी कर दी है। पंजाब हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये भेजे गए हैं कुल 540 करोड़ रुपये से ज्यादा।

    गेहूं के बीज के लिए भी 74 करोड़ अलग से दिए जाएंगे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बाढ़ एवं भू-स्खलन प्रभावित राज्यों की दुश्वारियों को देखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समय से पहले जारी कर दी। 21वीं किस्त के रूप में शुक्रवार को पंजाब, हिमालच एवं उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये भेज दिए गए हैं।

    कुल 540 करोड़ से ज्यादा पैसे भेजे गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस राशि से संकटग्रस्त किसानों को तत्काल थोड़ी राहत मिलेगी और अगली बुवाई के लिए बीज-खाद खरीदने में सुविधा होगी। जिनके मकान टूट गए हैं, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा।

    150 दिन का रोजगार दिया जाएगा

    साथ ही तीनों राज्यों में मनरेगा के माध्यम से 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित सादे समारोह में शिवराज ने किसानों को आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। पंजाब को 32 करोड़ का सरसों के बीज का आवंटन किया गया है। गेहूं के बीज के लिए भी 74 करोड़ अलग से दिए जाएंगे।

    प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाख 20 हजार रुपये के अलावा टॉयलेट की राशि अलग और 90-95 दिन की मनरेगा की राशि भी दी जाएगी। शिवराज ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण कई राज्यों में तबाही मची है। पहाड़ों के दरकने से भी नुकसान हुआ है। फसलें तबाह हो गई। प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा की है और उसी का एक हिस्सा है किसान सम्मान निधि के पैसे को समज से पहले जारी करना।

    पंजाब के लगभग 11 लाख 10 हजार किसानों को करीब 222 करोड़ रुपये, हिमाचल के आठ लाख से ज्यादा किसानों को 160 करोड़ रुपये से अधिक तथा उत्तराखंड के 7.90 लाख किसानों को करीब 158 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पीएम-किसान योजना के तहत इन तीनों राज्यों को अबतक कुल 13,626 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

