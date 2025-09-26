PM kisan Yojana: इन किसानों के आवेदन हो सकते हैं रद्द, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां; पढ़ें डिटेल

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 20 किस्त आने के बाद सभी बेसब्री से 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6000 रुपये, तीन अलग-अलग किस्त में दिए जाते हैं। किस्त जारी करने से पहले सरकार कुछ किसानों के नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हटा सकती है।

वहीं कुछ किसानों के पैसे रोक दिए जा सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें-

इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे

जिन किसानों ने अब तक योजना के लिए ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) नहीं किया है,उनके पैसे अटक सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं।

ई-केवाईसी के लए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।

अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।

इन किसानों को लिस्ट से निकाला जाएगा

ऐसे किसान जिनकी सरकारी नौकरी है, उन्हें इस बेनेफिशरी लिस्ट से निकाला जाएगा।

ऐसे किसान जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उन्हें भी लिस्ट से निकाला जा सकता है।

PM Kisan Yojana: कब आएगा 21 वीं किस्त का पैसा?

पिछले साल सरकार ने 18वीं किस्त का पैसा अक्टूबर के महीने जारी किया था। ऐसे में अब उम्मीद की जारी है कि पीएम किसान की 21वीं किस्त का पैसा भी अक्टूबर 2025 में जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार दिवाली गिफ्ट के रूप में किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर में जारी कर सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई है।