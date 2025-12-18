सऊदी अरब से केरल आ रहे विमान का फटा टायर, आनन-फानन में कोचिन एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग
सऊदी अरब के जेद्दा से 160 यात्रियों को लेकर केरल के कोझिकोड जा रहे विमान को टायर में खराबी आने के कारण कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। एअ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब के जेद्दा से 160 यात्रियों को लेकर केरल के कोझिकोड जा रहे विमान को टायर में खराबी आने के कारण गुरुवार को 'एहतियात के तौर पर' कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया।
एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जेद्दा-कोझिकोड उड़ान को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़कर विमान के टायर में संभावित खराबी के कारण एहतियाती तौर पर उतार लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि जेद्दा हवाई अड्डे के रनवे पर किसी वस्तु के कारण टायर में खराबी आने की आशंका है।
क्या थी समस्या?
प्रवक्ता के अनुसार, विमान कोच्चि में सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। सभी यात्रियों को सड़क मार्ग से कोझिकोड भेजा जा रहा है। उन्हें होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। हम दोहराते हैं कि संचालन गतिविधियों में सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि केवल टायर फटे थे और लैंडिंग गियर में कोई समस्या नहीं थी। यह आपात लैंडिंग भी नहीं थी। यह कोच्चि में एहतियात के रूप में की गई लैं¨डग थी। इससे पहले कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआइएएल) ने एक बयान में कहा कि जेद्दा से कोझिकोड के लिए रवाना हुई एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 'आइएक्स 398 को तकनीकी समस्या के कारण कोच्चि की ओर भेज दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।