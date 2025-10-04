'भारत में आर्थिक अवसरों पर ध्यान दें', सिंगापुर के निवेशकों से बोले पीयूष गोयल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को सिंगापुर के निवेशकों से भारत में आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

''भारत सिंगापुर @ 60: विकास के लिए साझेदारी'' विषय पर आयोजित बैठक में गोयल ने कहा कि हम एक साथ काम करने और भारत सिंगापुर बिजनेस राउंडटेबल द्वारा शुरू की गई पहलों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।