'भारत में आर्थिक अवसरों पर ध्यान दें', सिंगापुर के निवेशकों से बोले पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के निवेशकों से भारत के आर्थिक विकास में विभिन्न अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत-सिंगापुर व्यापार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की और यूरोपीय अमेरिकी व जापानी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। गोयल ने विश्वास जताया कि भारत-सिंगापुर साझेदारी एक तेज गति से आगे बढ़ेगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को सिंगापुर के निवेशकों से भारत में आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
''भारत सिंगापुर @ 60: विकास के लिए साझेदारी'' विषय पर आयोजित बैठक में गोयल ने कहा कि हम एक साथ काम करने और भारत सिंगापुर बिजनेस राउंडटेबल द्वारा शुरू की गई पहलों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने सिंगापुर के चैंबर्स के साथ-साथ यूरोपीय, अमेरिकी और जापानी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में अवसरों की खोज करने के लिए सभी वाणिज्य और उद्योग चैंबर्स के एकत्र होने पर जोर दिया।
उन्होंने भरोसा जताया कि भारत-सिंगापुर साझेदारी ''फास्ट ट्रैक मोड'' में प्रवेश करेगी, जो एशियाई वित्तीय केंद्र और भारतीय बाजार के बीच संबंध को बदल देगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
