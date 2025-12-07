टेक-ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में घुसा कबूतर, चल रहे संकट के बीच मची अफरा-तफरी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ इंडिगो को पूरे देश में देरी और कैंसलेशन का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ उसकी एक फ्लाइट में एक अचानक हुई घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेंगलुरु-वडोदरा फ्लाइट में टेक-ऑफ से ठीक पहले एक कबूतर विमान में घुस गया, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच कन्फ्यूजन फैल गया। इस घटना के फुटेज में कबूतर को विमान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए यात्रियों के सिर के ऊपर लगातार उड़ते हुए देखा जा सकता है।

कैमरे में कैद हुई घटना क्रू मेंबर्स और कुछ यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबूतर एयरक्राफ्ट में इधर-उधर घूमता रहा। यह घटना प्लेन के अंदर मौजूद एक यात्री ने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

इस घटना के बाद इसे इंस्टाग्राम पर इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया, “फ्लाइट में एक सरप्राइज मेहमान… खुशी और मजाकिया पल। मजा आया।” इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हंस-हंसकर लोटपोट हो गए। एक यूजर ने कमेंट किया, "उसे अपना बर्डिंग पास मिल गया है, बिल्कुल।"