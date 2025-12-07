Language
    टेक-ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में घुसा कबूतर, चल रहे संकट के बीच मची अफरा-तफरी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    इंडिगो की बेंगलुरु-वडोदरा फ्लाइट में टेक-ऑफ से पहले एक कबूतर घुस गया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कबूतर को पकड़ने की कोशिशें हुईं, लेकिन वह व ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो के विमान में घुसा कबूतर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ इंडिगो को पूरे देश में देरी और कैंसलेशन का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ उसकी एक फ्लाइट में एक अचानक हुई घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है।

    बेंगलुरु-वडोदरा फ्लाइट में टेक-ऑफ से ठीक पहले एक कबूतर विमान में घुस गया, जिससे यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच कन्फ्यूजन फैल गया। इस घटना के फुटेज में कबूतर को विमान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए यात्रियों के सिर के ऊपर लगातार उड़ते हुए देखा जा सकता है।

    कैमरे में कैद हुई घटना

    क्रू मेंबर्स और कुछ यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबूतर एयरक्राफ्ट में इधर-उधर घूमता रहा। यह घटना प्लेन के अंदर मौजूद एक यात्री ने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

    इस घटना के बाद इसे इंस्टाग्राम पर इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया, “फ्लाइट में एक सरप्राइज मेहमान… खुशी और मजाकिया पल। मजा आया।” इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हंस-हंसकर लोटपोट हो गए। एक यूजर ने कमेंट किया, "उसे अपना बर्डिंग पास मिल गया है, बिल्कुल।"

    यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

    दूसरे ने कहा, "प्लेन में एक एक्स्ट्रा आत्मा सवार है।" किसी ने कहा, "इंडिगो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है।" "पक्षी बनूं उड़ता फिरूं मस्त प्लेन में," यह लता मंगेशकर के 1956 की क्लासिक हिंदी फिल्म चोरी चोरी के मशहूर गाने का एक मजेदार वर्जन था, जिसमें नरगिस और राज कपूर थे।

    एक और व्यक्ति ने कहा, "आज भाई ने 900 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने का फैसला किया।" कई अन्य लोगों को यह वीडियो बहुत डरावना लगा।

     
     
     
