लक्ष्मी पूजा, बहस और फिर होटल में मिला शव... महिला डॉक्टर सुसाइड केस में आया 'सेल्फी' कनेक्शन
सतारा डॉक्टर मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। आत्महत्या से पहले डॉक्टर और उनके साथी के बीच बहस हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि फोटो खींचने को लेकर दोनों में विवाद हुआ।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में 28 वर्षीय एक डॉक्टर की मौत के बाद हो रहे इन्वेस्टिगेशन में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को पता चला है कि वह आत्महत्या के लिए उकसाने वाले ही एक आरोपी को मैसेज कर रही थी और संकेत दे रही थी कि वह बहुत परेशान थी।
पुलिस पता चला है कि पीड़िता ने अपनी मौत से पहले आरोपी प्रशांत बनकर के घर पर लक्ष्मी पूजा में हिस्सा लिया था। फिर एक बहस के बाद वह वहां से चली गई और होटल में रुक गई। इसी होटल में कथित तौर पर उसने आत्महत्या कर ली।
गोपाल बदाने पर लगा उकसाने का आरोप
अगले दिन डॉक्टर महिला शव होटल के कमरे में मिला। उसकी हथेली पर लिखे एक नोट में अब निलंबित पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डॉक्टर के मकान मालिक के बेटे बानकर पर लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस का क्या है कहना?
सतारा पुलिस प्रमुख तुषार दोशी के अनुसार, पुलिस ने डॉक्टर और दोनों आरोपियों, बदाने और बानकर के बीच हुई बातचीत बरामद की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हालांकि मार्च में बदाने के साथ डॉक्टर की बातचीत बंद हो गयी थी, लेकिन वह बानकर के संपर्क में रही और होटल में जाने से पहले उसके घर पर ही रही। पुलिस को यह भी पता चला है कि डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच एक मीटिंग के बाद विवाद सुलझा लिया गया था।
'फोटो खींचने को लेकर हुई लड़ाई'
मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मी पूजा के लिए बनकर के घर गई थीं।
चाकनकर ने कहा, "लक्ष्मी पूजन के दिन, डॉक्टर बानकर के घर पर थीं। ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचने को लेकर दोनों में बहस हुई थी, क्योंकि तस्वीरें ठीक से नहीं ली गई थीं। बहस के बाद, डॉक्टर घर छोड़कर चली गईं। बानकर के पिता उन्हें वापस घर ले आए, लेकिन वह फिर से एक लॉज में रहने चली गईं।"
