नगालैंड में एक ही परिवार के तीन लोगों का बेरहमी से कत्ल, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर
नगालैंड के निउलैंड जिले में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई, आरोपी ने सरेंडर कर दिया। मृतकों में एक पिता और उसके दो बच्चे शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, कोहिमा में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। लॉन्गलेंग में हिट-एंड-रन में दो लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नगालैंड के निउलैंड जिले में एक परिवार के तीन लोग सोमवार को कथित तौर पर उनके चचेरे भाई अब्दुल गोफुर ने मार डाला। मरने वालों में 35 साल के अशातुल और उनके दो बच्चे में 12 साल की बेटी और 6 साल का बेटा शामिल है।
पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने हथियारों समेत गांव परिषद के सामने सरेंडर कर दिया। मामले की जांच जारी है और मोटिव अभी पता नहीं चला है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है।
कोहिमा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की भी रहस्यमय हत्या
वहीं कोहिमा के ओल्ड मिनिस्टर्स हिल इलाके में एक 22 साल की युवती का शव उसके घर के पास मिला। वह नागालैंड की मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। पुलिस के मुताबिक, उसे आखिरी बार शनिवार रात देखा गया था।
मामले में मर्डर का केस दर्ज कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की गई है। नगालैंड स्टेट कमीशन फॉर वूमेन (एनएससीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है। कई सिविल संगठनों ने इस क्रूर कांड की निंदा की है।
लॉन्गलेंग में हिट-एंड-रन से दो की मौत, सड़क पर हंगामा
इसके अलावा शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को लॉन्गलेंग के पास एनएच-702बी पर आओचिंग गांव के दो लोग संदिग्ध हिट-एंड-रन में मारे गए। दोनों घर लौट रहे थे जब अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।
ग्रामीणों ने तेज न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फोम पीपुल्स काउंसिल और उसके सहयोगी संगठनों ने सोमवार को एकजुटता रैली निकाली। सिविल सोसाइटी और आम लोग मिलकर तब तक भारी वाहनों और सेना/सैन्य काफिलों की आवाजाही रोकने का फैसला किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।