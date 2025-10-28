नगालैंड में एक ही परिवार के तीन लोगों का बेरहमी से कत्ल, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नगालैंड के निउलैंड जिले में एक परिवार के तीन लोग सोमवार को कथित तौर पर उनके चचेरे भाई अब्दुल गोफुर ने मार डाला। मरने वालों में 35 साल के अशातुल और उनके दो बच्चे में 12 साल की बेटी और 6 साल का बेटा शामिल है।

पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने हथियारों समेत गांव परिषद के सामने सरेंडर कर दिया। मामले की जांच जारी है और मोटिव अभी पता नहीं चला है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कोहिमा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की भी रहस्यमय हत्या वहीं कोहिमा के ओल्ड मिनिस्टर्स हिल इलाके में एक 22 साल की युवती का शव उसके घर के पास मिला। वह नागालैंड की मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। पुलिस के मुताबिक, उसे आखिरी बार शनिवार रात देखा गया था।

मामले में मर्डर का केस दर्ज कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की गई है। नगालैंड स्टेट कमीशन फॉर वूमेन (एनएससीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है। कई सिविल संगठनों ने इस क्रूर कांड की निंदा की है। लॉन्गलेंग में हिट-एंड-रन से दो की मौत, सड़क पर हंगामा इसके अलावा शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को लॉन्गलेंग के पास एनएच-702बी पर आओचिंग गांव के दो लोग संदिग्ध हिट-एंड-रन में मारे गए। दोनों घर लौट रहे थे जब अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।