Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Petrol-Diesel Price: आंध्र प्रदेश में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा, अंडमान-निकोबार में है सस्ता; किस राज्य में कितनी कीमत?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:37 PM (IST)

    सरकार ने राज्यसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है, क्योंकि राज्य द्वारा सबसे ज्यादा वैट लगाया जाता है। अंडमान और निकोबार द ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक वैट लगाए जाने के चलते सबसे महंगा मिलता है ईंधन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को सरकार ने राज्यसभा में बताया कि राज्य द्वारा सबसे ज्यादा वैट लगाए जाने से आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने ईंधन की कीमतों में असमानताओं पर एक सवाल के जवाब में बताया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपये है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसकी कीमत 82.46 रुपये है।

    उन्होंने कहा, ''पेट्रोल और डीजल की अंतिम बिक्री कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा तय एक्साइज ड्यूटी और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय वैल्यू एडेड टैक्स (वैट)/टैक्स शामिल होता है।' उन्होंने कहा कि अलग-अलग माल ढुलाई दरों और वैट के चलते पूरे देश में कीमतें अलग-अलग होती हैं।

    NDA शासित प्रदेशों में कितनी है कीमत?

    राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित आंध्र प्रदेश पेट्रोल पर प्रति लीटर 29.06 रुपये का सबसे ज्यादा वैट लगाता है जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह सिर्फ 0.82 रुपये प्रति लीटर है। यह वैट केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूट के तौर पर लगाए जाने वाले 21.90 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त होता है।

    इसी तरह, आंध्र प्रदेश में डील की कीमत 21.56 रुपये प्रति लीटर वैट को मिलाकर 97.57 रुपये प्रति लीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ईंधन की दर 78.05 रुपये प्रति लीटर है, क्योंकि वहां वैट सबसे कम 0.77 रुपये प्रति लीटर है। आंध्र प्रदेश के बाद केरल में पेट्रोल 107.48 रुपये प्रति लीटर है।

    इसके बाद कांग्रेस शासित तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 107.46 रुपये प्रति लीटर है। कई भाजपा शासित राज्यों में भी पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं। इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 106.52 रुपये प्रति लीटर, पटना में 105.23 रुपये (जहां भाजपा और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में सरकार चला रहे हैं), राजस्थान के जयपुर में 104.72 रुपये और मुंबई में 103.54 रुपये प्रति लीटर हैं।

    तृणमूल कांग्रेस शासित बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर है, क्योंकि इस पर 15.40 रुपये प्रति लीटर वैट है। दूसरे राज्य जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हैं, उनमें ओडिशा (भुवनेश्वर में 101.11 रुपये प्रति लीटर), कर्नाटक (बेंगलुरु में 102.92 रुपये), तमिलनाडु (चेन्नई में 100.80 रुपये) और जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर में 100.71 रुपये) शामिल हैं।

    बैटरी ऊर्जा भंडारण लागत 2.1 रुपये यूनिट पर आई

    सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की लागत घटकर 2.1 रुपये प्रति यूनिट पर आ गई है जो 2022-23 में 10.18 रुपये प्रति यूनिट थी। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिये बीईएसएस की लागत घटी है।

    ऑपरेशन सिंदूर: पाक की 'नापाक' करतूत का पर्दाफाश, सेना ने तुर्किये के ड्रोन की लगाई प्रदर्शनी, Video