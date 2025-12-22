Language
    ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले के बाद हैदराबाद के लोगों को सता रहा किस बात का डर? घर से बाहर भी नहीं निकले

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    सिडनी में यहूदियों पर गोलीबारी की घटना के बाद हैदराबाद के लोग बदनामी के डर से चिंतित हैं, क्योंकि हमलावर साजिद अकरम का जन्म हैदराबाद में हुआ था और वह ...और पढ़ें

    बोंडी बीच पर हमला करने वाले बंदूकधारी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में यहूदियों पर गोलियां बरसाने के मामले में साजिद अकरम का नाम सामने आने के बाद हैदराबाद के लोगों को बदनामी का डर सता रहा है। हैदराबाद में जन्मा साजिद लगभग तीन दशक पहले हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया गया था।

    अकरम के हैदराबाद से संबंधित होने के कारण इस शहर के लोगों को बदनामी का डर सता रहा है। गौरतलब है कि बोंडी बीच हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले को साजिद ने अपने बेटे नवीद के साथ अंजाम दिया था। पुलिस ने नवीद को गिरफ्तार किया है।

    किस बात को लेकर चिंतित हैं हैदराबाद के लोग

    साजिद के रिश्तेदारों और टोली चौकी मोहल्ले के अन्य निवासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अकरम से जुड़े होने के कारण उन्हें भी दोषी ठहराया जा सकता है। साजिद के रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि वे उसके साथ केवल सीमित संपर्क था।

    घर से बाहर नहीं निकले मोहल्ले के कई लोग

    मोहल्ले के कई निवासी पिछले सप्ताह घर से बाहर नहीं निकले। अकरम के भाई-बहन जिस अल हसनथ हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं, उसके अध्यक्ष मुजीब अब्दुल्ला बाबाद ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी कॉलोनी को इस मामले में घसीटा जा रहा है।

