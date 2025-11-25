दुबई में 2500 करोड़ के ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, जल्द भारत लाया जा सकता है पवन ठाकुर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्रग तस्करी पर शिकंजा कसने की कोशिशों के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई आधारित सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक पवन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही भारत को सौंपा जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने 82 किलोग्राम कोकीन ड्रग्स जब्त की थी, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस ड्रग रैकेट के पीछे पवन ठाकुर का नाम सामने आया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, ड्रग्स को भारतीय तटों के रास्ते ट्रक में लादकर दिल्ली पहुंचाया गया था।

इसके अलावा पिछले हफ्ते दिल्ली से ही 282 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसका मास्टरमाइंड भी पवन ठाकुर ही था। जांच एजेंसियों का मानना है कि पवन ठाकुर लंबे समय से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस में संलग्न है।

दुबई से चलाता है पूरा ड्रग रैकेट अधिकारियों के अनुसार, पवन ठाकुर दिल्ली की कूचा महाजनी मार्केट में हवाला एजेंट के रूप में काम करता था। धीरे-धीरे वो बड़े स्तर पर ड्रग तस्करी करने लगा। पवन ठाकुर दुबई से इस पूरे ड्रग रैकेट को चलाता है।

ड्रग से मिलने वाला काला धन हवाला के जरिए ही दुबई पहुंचाया जाता है। जांच एजेंसियों को चीन, भारत, सिंगापुर, हांगकांग और UAE में कई फर्जी कंपनियों के नाम पर क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री के सबूत मिले हैं। दिल्ली में जब्त की गई ड्रग्स। फाइल फोटो NCB ने जारी किया था सिल्वर नोटिस नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) ने सितंबर में पवन ठाकुर के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सिल्वर नोटिस जारी किया था। इस नोटिस की मदद से NCB ने पवन ठाकुर की संपत्ति, बिजनेस समेत वित्त लेन-देन की जानकारी निकाल ली।

पवन ठाकुर के खिलाफ 681 करोड़ की धोखाधड़ी का भी मामला चल रहा है। उसपर फर्जी दस्तावेजों के आयात-निर्यात, क्रिप्टो ट्रांसफर और गलत वित्तीय जानकारी साझा करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही पवन ठाकुर के नाम पर मौजूद 118 फर्जी अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं।

ईडी ने भेजा था समन ईडी ने पवन ठाकुर को पेशी के लिए कई समन भेजे थे, लेकिन उसने किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। ऐसे में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती नोटिस जारी कर दिया है।