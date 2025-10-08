Language
    Pawan Singh : 'गाड़ी में बिताई पूरी रात ताकि...', पत्नी ज्योति के आरोपों पर खुलकर बोले पवन सिंह

    By Shubham Kumar Tiwari Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। पवन सिंह का कहना है कि ज्योति उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं और ऐसा न करने पर धमकियां दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योति का यह अपनत्व अचानक ही क्यों जाग गया है।

    पत्नी ज्योति के आरापों पर पवन सिंह ने क्या कहा? (जागरण आर्काइव)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच उनकी शादीशुदा जिंदगी पर चल रहा विवाद गरमाता जा रहा है। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति अपने पति पर लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस बीच पवन सिंह ने कहा कि वे उन्हें धमकियां दे रही हैं और खुद चुनाव लड़कर विधायक बनना चाह रही हैं। इसलिए ये जो अपनापन ज्योति जी दिखा रही हैं। वो आज ही क्यों दिखा रही हैं। एक दो-महीने पहले क्यों नहीं दिखा रही थी। वाह रे अपनापन...

    पत्नी के दावों को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रेस कॉनफ्रेंस के दौरान पवन सिंह ने कहा मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूं। ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है कि मैं मिलने आ रही हूं। रात में खाना खाते समय धनंजय सिंह ने कहा ज्योति के भाई से बात हुई है कि वो आ रहे हैं। मैं नींद में था तभी भाई ने बताया कि नीचे ज्योति आई है। उन्होंने कहा महिला के आंसू तो पूरी दुनिया को दिख जाती। लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता।

    दोनों के बीच चल रहा तलाक का केस

    गौरतलब है कि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी लंबे वक्त से मुश्किल दौर से गुजर रही है। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। इसको लेकर पवन सिंह ने बताया तलाक का केस मेरी तरफ से आरा से चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर ज्योति सिंह की तरफ से मेंटेनेंस का केस बलिया में चल रहा है। ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लखनऊ स्थित फ्लैट पर पहुंच गई थी। जहां ज्योति ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव करके दिखाया कि उनके साथ क्या हो रहा है।

    पूरी रात गाड़ी में सड़क पर गुजारी....

    इधर अपनी पत्नी के घर आने को लेकर कहा कि मैं ज्योति जी से मिला मेरा उनके साथ कैसा व्यवहार है मेरा भगवान जानता है। पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ज्योति ने कहा जब तक मेरा तलाक का मैटर नहीं सॉल्व हो जाता, मैं जाऊंगी नहीं। मेरी मीटिंग थी तो मैं निकल गया। उनसे मेरी वार्तालाप एक से डेढ़ घंटे चली। मीटिंग के दौरान मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मैंने उस समय सोचा मेरा इस समय घर जाना ठीक नहीं है, तो मैनें पूरी रात अपनी गाड़ी में सड़क पर काटी।

    जनता मेरे लिए भगवान

    पवन सिंह अपने के आरोपों को लेकर पहले भी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा था। इस दौरान पवन सिंह ने लिखा था कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि मेरे लिए जनता भगवान है। क्या मैं आप सब की जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा। जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं।

    मुझे चुनाव लड़वाईए.....

    पवन सिंह ने अपने पत्नी के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था, ज्योति सिंह जी क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसायटी में आई तो मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया। करीब 1.30 घंटे हम लोगों में बातचीत हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट लगाई गई कि मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई। जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो।

