पवन सिंह का हाथ पकड़कर केक काट रही महिला कौन है? पावर स्टार का बर्थडे वाला वीडियो वायरल
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाया। आधी रात को दोस्तों संग केक काटते उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला उनके सा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह आज यानी 05 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने आधी रात को अपने करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पवन सिंह के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो महिला के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर अब यूजर यह पूछ रहे हैं कि यह महिला कौन है?
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शेयर किया गहै। जिसमें वह केक काटते, हर हर महादेव का नारा लगाते और झूमते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में उन्हें एक महिला हाथ पकड़कर केक कटवाते हुए नजर आ रही है। महिला की मांग में सिंदूर और पवन सिंह की हालत देखकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बर्थड डे वाले वीडियो जिसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शेयर किया है, उसमें जो महिला नजर आ रही है वह उनके नए म्यूजिक वीडियो की एक डांसर हैं। जो उन्हें केक काटने में मदद कर रही हैं। ज्योति सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पवन सिंह अपने जन्मदिन पर काफी रिलैक्स और जश्न के मूड में दिख रहे हैं।
ज्योति सिंह ने शेयर किया वीडियो
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, वो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। ज्योति सिंह ने इस पोस्ट में लिखा, ''हैप्पी बर्थडे... भगवान आपकी सारी विश पूरी करें।'' उनके इस पोस्ट पर फैंस कमेंट्स के जरिए पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
ठेला मारने वाला वीडियो भी हुआ था वायरल
बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अक्सर अपने वीडियो को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाया था, जिसमें स्टेज शो के दौरान उन्हें कोई ठेले से मार देता है, जिसके बाद वो गुस्से में नजर आते हैं और बोलते हैं, 'कौन ठेला मरलस ह रे... छुप-छुप के वार नहीं करतें, वार करना है तो सामने आओ, मेरे इतने चाहने वालों के बीच में ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे...' इस वीडियो में भले ही पवन सिंह गुस्से में नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।