पवन सिंह का हाथ पकड़कर केक काट रही महिला कौन है? पावर स्टार का बर्थडे वाला वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह आज यानी 05 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने आधी रात को अपने करीबी दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पवन सिंह के जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो महिला के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर अब यूजर यह पूछ रहे हैं कि यह महिला कौन है?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शेयर किया गहै। जिसमें वह केक काटते, हर हर महादेव का नारा लगाते और झूमते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में उन्हें एक महिला हाथ पकड़कर केक कटवाते हुए नजर आ रही है। महिला की मांग में सिंदूर और पवन सिंह की हालत देखकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बर्थड डे वाले वीडियो जिसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने शेयर किया है, उसमें जो महिला नजर आ रही है वह उनके नए म्यूजिक वीडियो की एक डांसर हैं। जो उन्हें केक काटने में मदद कर रही हैं। ज्योति सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पवन सिंह अपने जन्मदिन पर काफी रिलैक्स और जश्न के मूड में दिख रहे हैं।