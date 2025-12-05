Language
    लंदन से भी महंगा हुआ पटना-कोलकाता का प्लेन का टिकट, इंडिगो संकट से टूटे किराए के रिकॉर्ड

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    Flights Ticket Price Hike: पटना और कोलकाता के बीच विमान का किराया लंदन से भी महंगा हो गया है। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से किराए में भारी वृद्धि हुई ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो संकट के बीच महंगा हुआ घरेलू उड़ानों का किराया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पिछले चार दिन से हवाई यात्रा करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद होने का असर हवाई यात्रियों पर पड़ा है। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद भी लोगों के लिए उड़ान भरना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि, अब इस संकट का असर लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है।

    भारत में घरेलू उड़ानों के दाम अचानक से आसमान छूने लगे हैं। वहीं, विदेश के टिकटों पर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद अन्य एयरलाइन कंपनियों ने टिकट का किराया दोगुना और तीन गुना तक बढ़ा दिया है।

    तीन गुना तक बढ़ा किराया

    अब आलम यह है कि देश की व्यस्त शहरों की तुलना में विदेश का टिकट सस्ता लगने लगा है। दिल्ली से कई बड़े शहरों में इकोनॉमी क्लास का किराया 60 हजार रुपये के लगभग पहुंच गया है। आमतौर पर इन शहरों के बीच का टिकट 20,000 रुपये में बुक हो जाता था।

    दिल्ली से मुंबई के टिकट का किराया 36,000 से 45,000 रुपये तक हो गया है।

    दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट का टिकट 32,000 से 38,000 तक पहुंचा।

    दिल्ली से रांची की फ्लाइट के टिकट का किराया 25,000 रुपये तक पहुंचा।

    दिल्ली से पटना की फ्लाइट का किराया 40,000 रुपये हुआ।

    दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 88,000 रुपये तक हुआ।

    दिल्ली से चेन्नई की टिकट के दाम 73,000 रुपये हुए।

    रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा किराया

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ की फ्लाइट्स नहीं हैं। वहीं, दिल्ली से हैदराबाद की जो टिकट महज 7,000 रुपये में आती थी, उसके दाम बढ़कर 48,000 हो गए हैं। मुंबई से श्रीनगर की फ्लाइट 10,000 रुपये में बुक होती थी, उसका किराया बढ़कर अब 62,000 रुपये हो गया है।

    विदेश जाना हुआ सस्ता

    ताज्जुब की बात तो यह है कि घरेलू फ्लाइट्स की तुलना में विदेश घूमना ज्यादा सस्ता हो गया है। भारत के बड़े शहरों की बजाए यूरोप जाना काफी सस्ता हो गया है। दिल्ली से लंदन का फ्लाइट टिकट 25,000 रुपये है और दिल्ली से पैरिस की फ्लाइट का टिकट भी लगभग इतना ही है।

    दिल्ली से लंदन की फ्लाइट का किराया 25,000 रुपये पहुंचा।

    दिल्ली से पैरिस की फ्लाइट का किराया 23,000 रुपये है।

    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने उड़ान ड्यूटी समय सीमाएं (FDTL) में बदलाव करते हुए नया रोस्टर जारी किया था, जिसमें क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम करने का आदेश दिया गया था। इस बदलाव के कारण एयरलाइन कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। क्रू मेंबर्स के अभाव के कारण इंडिगो हर दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद कर रही है।

