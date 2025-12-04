पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध, दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया हो जाएगी आसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक सेवाओं को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए पासपोर्ट सत्यापन रिकार्ड अब डिजिलाकर पर उपलब्ध हैं। यह नई सुविधा इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलकर शुरू की है।

इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए दस्तावेजों तक पहुंच को सरल, सुरक्षित और कागज रहित बनाना है।इस कदम से लोग अब अपने पासपोर्ट सत्यापन रिकार्ड(पीवीआर) सीधे डिजिलाकर पर देख और संग्रहीत कर सकते हैं।

यह प्रणाली नागरिकों को डिजिटल रूप में सत्यापित रिकार्ड प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे भौतिक प्रतियों या बार-बार कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सत्यापन पूरा होने के बाद, रिकार्ड यूजर के डिजिलाकर खाते के ''जारी किए गए दस्तावेज'' अनुभाग में दिखाई देता है, जिसे वेब और मोबाइल दोनों एप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

मंत्रालय ने क्या कहा ? मंत्रालय ने कहा कि यह सत्यापन संबंधी प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पासपोर्ट सत्यापन रिकार्ड के डिजिटल प्रारूप में होने से यात्रा दस्तावेज, नौकरी के आवेदन और अनुपालन जांच जैसी गतिविधियां आसान हो जाएंगी। इससे समय की बचत होने और व्यक्तियों व संस्थानों, दोनों के लिए भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।