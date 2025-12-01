Air India की फ्लाइट में यात्री ने एयर होस्टेस के साथ की गलत हरकत, लिखा अश्लील नोट; हुआ गिरफ्तार
एअर इंडिया की दुबई-हैदराबाद फ्लाइट में एक यात्री ने एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ की। नशे में धुत यात्री ने अश्लील नोट भी लिखा। लैंडिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ महिला की मर्यादा भंग करने और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Air India की फ्लाइट में यात्री ने एयर होस्टेस के साथ की गलत हरकत, कागज में लिखा अश्लील नोट; लैंड होते ही हुए गिरफ्तार
एअर इंडिया की दुबई–हैदराबाद फ्लाइट में एक टेक्नी द्वारा महिला स्टाफ से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। केरल का रहने वाला आरोपी यात्री कथित रूप से नशे में था और उसपर एक एयर होस्टेस को गलत तरीके से छूने और अश्लील नोट लिखने का आरोप लगा है। लैंडिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
यह घटना शुक्रवार को एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2204 में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम बिनियम नजर है और उसकी उम्र करीब 30 साल है। FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, वह सीट 17C पर बैठा था और उसी दौरान उसने एक स्टूअर्डेस को गलत तरीके से छुआ।
नशे में लग रहा था आरोपी
घटना के बाद क्रू के सदस्यों ने देखा कि वह नशे में लग रहा था। उन्होंने तुरंत पायलट और ग्राउंड स्टाफ को जानकारी दी। फ्लाइट के हैदराबाद में उतरने के बाद आरोपी ने कहा कि उसका पासपोर्ट खो गया है।
कैबिन क्रू ने उसकी सीट के आसपास तलाश की। तलाशी के दौरान उन्हें एक हाथ से लिखा नोट मिला जिसमें एयर होस्टेस के लिए अश्लील और अपमानजनक बातें लिखी थीं। इसके बाद एयरलाइन ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी।
BNS की कई धाराओं में केस दर्ज
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसमें BNS की धारा 74 (महिला की मर्यादा भंग करने की नीयत से हमला), धारा 75(1)(ii) (यौन उत्पीड़न) और धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान करने वाला शब्द या इशारा) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
