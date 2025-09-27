विपक्ष के इस सुझाव को अगर मोदी सरकार ने मान लिया तो शशि थरूर को होगा बड़ा फायदा

संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जा सकता है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि विधेयकों और नीतिगत मामलों की गहन जांच हो सके। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इससे फायदा हो सकता है क्योंकि उनका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। वर्तमान में 24 स्थायी समितियां हैं जिनका पुनर्गठन हर साल होता है जिससे निरंतरता बाधित होती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया जा सकता है। सरकार कार्यकाल बढ़ाने वाले विपक्ष के सुझाव पर विचार कर रही है ताकि विधेयकों और नीतिगत मामलों की गहन और विस्तृत जांच की जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समितियों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है और इस समय अध्यक्ष को बदलने की संभावना भी नहीं दिख रही है। सरकार अगर कार्यकाल बढ़ाने वाले सुझाव को मान जाती है तो यह कदम राजनीतिक रूप से बेहद अहम होने वाला है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर हो सकता है फायदा? दरअसल, इससे कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक बड़ा फायदा हो सकता है। वैसे भी उनकी अपनी पार्टी के साथ मतभेदों की चर्चा आम है, ऐसे में केंद्र अगर समितियों का कार्यकाल बढ़ा देती है तो उनका कार्यकाल भी बढ़ जाएगा क्योंकि थरूर को पिछले साल 26 सितंबर को विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और कार्यकाल विस्तार से वह दो और वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं।

कितनी हैं संसद समितियां? वर्तमान में 24 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं। इसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। प्रत्येक समिति किसी विशिष्ट मंत्रालय या विभाग की कार्यवाही, बजट और नीतियों की निगरानी करती है।