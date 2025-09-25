'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के Sole Mate', शशि थरूर और सुहेल सेठ के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस
वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और लेखक सुहेल सेठ के बीच सोशल मीडिया पर शब्दों को लेकर मजेदार बहस छिड़ गई। सुहेल सेठ ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को थरूर का सोल मेट बताया जिस पर थरूर ने अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी। थरूर ने सेठ को सोल मेट की जगह सोलमेट शब्द का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। दोनों के बीच मजाकिया लहजे में कई ट्वीट हुए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और लेखक-स्तंभकार सुहेल सेठ के बीच शब्दों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सुहेल सेठ ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को तिरुवनंतपुरम के सांसद का सोल मेट बताया।
ऐसी बातों को नजरअंदाज न करने वाले थरूर ने अपने ही अंदाज में पोस्ट कर इस पर प्रतिक्रिया दी और मजाक शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच ये मजाक तब शुरू हुआ जब सुहेल सेठ ने मंगलवार को एक पोस्ट की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हुए सेठ ने एक फोटो पोस्ट की और कहा, मेरे प्यारे शशि थरूर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नमस्कार: मेरे पीछे वह बिल्डिंग है, जहां ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी (आपका एकमात्र साथी) बनाई गई थी।
शशि थरूर ने भी अपने ही अंदाज में दिया जवाब
कांग्रेस सांसद ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने सेठ से Sole Mate की जगह Soulmate शब्द का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रिय सुहेल सेठ अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी मेरी Sole Mate है तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से परिभाषित जूतों पर चलता हूं, नंगे पांव चलने से तो यही बेहतर है। तो मैं दोषी हूं।
थरूर ने आगे कहा, और अगर आपका मतलब था कि ओईडी मेरा 'एकमात्र' साथी है, तो मुझे कहना होगा कि शब्दकोश से जुड़े रहना, घिसे-पिटे शब्दों से बंधे रहने से बेहतर है। कम से कम मेरा 'एकमात्र साथी' 'निरुत्साहित' और 'अनइंटरेस्टेड' के बीच का अंतर तो जानता है।
सुहेल सेठ ने थरूर को दिया ये जवाब
सेठ ने थरूर के जवाब की सराहना करते हुए उसे "शानदार" बताया। उन्होंने कहा, "आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा की तरह। आपके पैरों के तलवे आपको लोगों और पार्टियों से जुड़ने में मदद करें और आपको ऐसी आत्माएँ मिलें जो आपकी बुद्धि से समृद्ध हों और आपकी आत्मा से राहत पाएं।"
इस पर कांग्रेस नेता ने चुटकी लेते हुए कहा, "और आपने असल में 'succour' लिखा है, 'sucker' नहीं - तो आप संयम रखने में सक्षम हैं।" जिसके बाद सेठ ने जवाब दिया, "सबसे अच्छे लोगों से सीखा है..."।
इससे पहले, जब श्री थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में टाइपिंग में गलती करते हुए "concern" को "condern" लिख दिया था, तब भी दोनों के बीच मजाक हुआ था। तंज कसते हुए सेठ ने पूछा, "महाशय, 'conderned' क्या है? नया शब्द?" श्री थरूर ने गलती स्वीकार करते हुए कहा, "Concerned, जब मोटे और लापरवाह अंगूठे से टाइप किया जाता है!"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।