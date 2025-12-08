Parliament LIVE: वंदे मातरम पर चर्चा के लिए संसद तैयार, पीएम मोदी 12 बजे करेंगे शुरुआत

8 Dec 2025 9:59:27 AM

शहजाद पूनावाला बोले- नेहरू वंदे मातरम के खिलाफ थे

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संसद में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा को लेकर कहा, 'पूरा देश दोनों सदनों में एक ऐतिहासिक पल देखेगा। यह सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जिसने करोड़ों भारतीयों को ब्रिटिश राज, गुलामी, हमलावरों के खिलाफ उनकी लड़ाई में एकजुट किया। नेहरू जी इस गाने के खिलाफ थे। तुष्टीकरण और वोट बैंक को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने इसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया और कहा कि इसमें सांप्रदायिक रंग है।'