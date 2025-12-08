Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    Parliament LIVE: वंदे मातरम पर चर्चा के लिए संसद तैयार, पीएम मोदी 12 बजे करेंगे शुरुआत

    राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा का आरंभ करेंगे। इसके बाद राज्यसभा में भी यह चर्चा होगी, जिसमें कई मंत्री भाग लेंगे।

    By Swaraj Srivastava Mon, 08 Dec 2025 09:59 AM (IST)
    Parliament LIVE: वंदे मातरम पर चर्चा के लिए संसद तैयार, पीएम मोदी 12 बजे करेंगे शुरुआत

    9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर संसद में आज इस पर चर्चा होनी है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत लोकसभा में होगी। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। पढ़ें पल-पल की अपडेट...

    8 Dec 20259:59:27 AM

    शहजाद पूनावाला बोले- नेहरू वंदे मातरम के खिलाफ थे

    भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संसद में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा को लेकर कहा, 'पूरा देश दोनों सदनों में एक ऐतिहासिक पल देखेगा। यह सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जिसने करोड़ों भारतीयों को ब्रिटिश राज, गुलामी, हमलावरों के खिलाफ उनकी लड़ाई में एकजुट किया। नेहरू जी इस गाने के खिलाफ थे। तुष्टीकरण और वोट बैंक को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने इसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया और कहा कि इसमें सांप्रदायिक रंग है।'