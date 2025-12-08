Parliament LIVE: वंदे मातरम पर चर्चा के लिए संसद तैयार, पीएम मोदी 12 बजे करेंगे शुरुआत
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा का आरंभ करेंगे। इसके बाद राज्यसभा में भी यह चर्चा होगी, जिसमें कई मंत्री भाग लेंगे।
शहजाद पूनावाला बोले- नेहरू वंदे मातरम के खिलाफ थे
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संसद में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा को लेकर कहा, 'पूरा देश दोनों सदनों में एक ऐतिहासिक पल देखेगा। यह सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जिसने करोड़ों भारतीयों को ब्रिटिश राज, गुलामी, हमलावरों के खिलाफ उनकी लड़ाई में एकजुट किया। नेहरू जी इस गाने के खिलाफ थे। तुष्टीकरण और वोट बैंक को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने इसके खिलाफ एक अभियान शुरू किया और कहा कि इसमें सांप्रदायिक रंग है।'
#WATCH | Delhi | On Lok Sabha to hold special discussion on 150 years of Vande Mataram, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla says, "The entire nation will witness a historic moment in both Houses where glorious tribute will be paid to Vande Mataram... It is not just a song, but a… pic.twitter.com/a32QybTTig— ANI (@ANI) December 8, 2025