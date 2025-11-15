बंगाल में छात्राओं को परेशान करने वाले 20 मनचलों के अभिवावकों ने मुंडवा दिए सिर 

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में अभिभावकों ने छात्राओं को परेशान करने वाले 20 मनचले युवकों के सिर मुंडवा दिए। दरअसल स्कूल शुरू होने और छुट्टियों के समय वे गेट के ठीक बाहर इकट्ठा हो जाते थे। उनका काम लड़कियों को परेशान करना था। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। बेलडांगा के स्कूल में लगभग 4,500 छात्र-छात्राएं हैं। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन ने मनचलों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार, अभिभावकों और ग्रामीणों ने मिलकर इस तरह की सजा देने का फैसला किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक बेलडांगा थाना अंतर्गत कुमारपुर भोलानाथ मेमोरियल हाई स्कूल की छात्राएं लंबे समय से शिकायत कर रही थीं कि कुछ युवक स्कूल जाते समय उन्हें परेशान करते हैं। जब वे विरोध करती हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं।