बंगाल में छात्राओं को परेशान करने वाले 20 मनचलों के अभिवावकों ने मुंडवा दिए सिर
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में, बेलडांगा के एक स्कूल के बाहर छात्राओं को परेशान करने वाले 20 मनचले युवकों को अभिभावकों ने सबक सिखाया। स्कूल प्रशासन की चेतावनी के बावजूद, युवकों के हरकतें जारी रहीं, जिसके बाद अभिभावकों और ग्रामीणों ने मिलकर उनके सिर मुंडवा दिए। छात्राओं ने युवकों द्वारा स्कूल आते-जाते समय परेशान करने और धमकी देने की शिकायत की थी।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में अभिभावकों ने छात्राओं को परेशान करने वाले 20 मनचले युवकों के सिर मुंडवा दिए।
दरअसल स्कूल शुरू होने और छुट्टियों के समय वे गेट के ठीक बाहर इकट्ठा हो जाते थे। उनका काम लड़कियों को परेशान करना था। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। बेलडांगा के स्कूल में लगभग 4,500 छात्र-छात्राएं हैं। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन ने मनचलों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार, अभिभावकों और ग्रामीणों ने मिलकर इस तरह की सजा देने का फैसला किया।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक बेलडांगा थाना अंतर्गत कुमारपुर भोलानाथ मेमोरियल हाई स्कूल की छात्राएं लंबे समय से शिकायत कर रही थीं कि कुछ युवक स्कूल जाते समय उन्हें परेशान करते हैं। जब वे विरोध करती हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं।
इसके बाद उनके अभिभावक व ग्रामीण सबक सिखाने के लिए सबसे पहले मनचले युवकों को पकड़कर स्थानीय नाई के पास ले गए। कोई और बातचीत नहीं हुई। सीधे उनके एक-एक कर सिर मुंडवाकर छोड़ा गया। इससे बाद वे अपनी बाइक से घर चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनमें से कोई भी बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनता था। कहीं उनके बाल खराब न हो जाएं।
