खंडवा के बाद पन्ना में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, बोलेरो ने 25 लोगों को कुचला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पन्ना के पवई विधानसभा के पवई-मोहंद्रा मार्ग के खमरिया मोड़ पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा विसजर्न करने के लिए कई भक्त एकत्रित होकर ग्राम खमरिया से निकले हुए थे। जैसे ही भक्त खमरिया मोड़ के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो जो कि पवई की ओर से आ रही थी उसने दुर्गा विसर्जन में शामिल 25 से अधिक ग्रामीणों को कुचल दिया।

भारी पुलिस बल तैनात

इस घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। वहीं बुलेरो ने विसर्जन में शामिल लोगों के अलावा एक मोटरसाइकिल सवार को भी अपना शिकार बनाया। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ एसडीओपी पवई ओर विधायक पवई प्रहलाद लोधी पवई अस्पताल पहुँचे वही गंभीर घायलों को तुरंत पवई से नजदीकी जिले कटनी ओर जिला अस्पताल पन्ना में भी रेफर किया जा रहा है । वहीं पुलिस ने बोलेरो के वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिए है।