भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे पंकज सिंह तेकाम को मिला प्रमोशन, मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी गुरुवार की शाम घोषित कर दी। कार्यकारिणी में डिंडौरी जिले को बड़ा प्रतिनिधित्व संगठन स्तर पर मिला है। अब तक भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाल रहे, पंकज सिंह तेकाम को मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पंकज सिंह इससे पहले नगर परिषद डिंडौरी के अध्यक्ष रहने के साथ वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में डिंडौरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भी रहे हैं। यद्यपि उन्हें इस चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी,लेकिन वे लगातार भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका रहे देते रहे है। प्रदेश भर में अनुसूचित जनजाति मोर्चे को मजबूत करने में भी लंबे समय से लगे हुए थे। इसी के चलते उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है।