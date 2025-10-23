Language
    इटावा सफारी पार्क में इन आकर्षक मिनी बसों में सैर करेंगे पर्यटक, टूरिस्टों के लिए की गई हैं डिजाइन

    By Gaurav Dudeja Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए दो नई, आकर्षक मिनी बसें शुरू की जा रही हैं, जो उनकी सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये बसें राजगीर सफारी की तरह अब इटावा सफारी में भी पर्यटकों को सैर कराएंगी।  

    जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों को सफारी की सैर कराने के लिए दो नई आकर्षक मिनी बस पहुंच रहीं हैं। इन बसों में पर्यटकों की सुविधा के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी राजगीर सफारी में इसी तरह की बसों से पर्यटकों को सैर कराई जाती है अब यह बसें इटावा सफारी में भी पर्यटकों को घुमाएंगी।

    इनमें बैठकर पर्यटक आसानी से वन्य जीवों के दीदार कर सकेंगे। सफारी में जो व्यवस्था की गई है उसमें लायन सफारी में शेर खुले में भ्रमण कर रहे हैं और पर्यटक बंद वाहनों से इनका दीदार करते हैं। इस कार्य में अब इन बसों की सेवाएं भी ली जाएंगी।

    इसके साथ ही इन बसों में यह व्यवस्था भी की गई है कि सफारी के वन्यजीवों के बारे में भी पर्यटकों को बसों में बैठे बैठे पूरी जानकारी मिलेगी। सफारी के शेरों का इतिहास भी बताया जाएगा। सफारी पार्क के निदेशक डा. अनिल पटेल ने बताया कि दो नई बसों की खरीद की गई है। जल्द ही यह सफारी पार्क पहुंच जाएंगी। इससे पर्यटकों का आवागमन सुगम होगा।