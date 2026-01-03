Language
    पालघर में 'देशविरोधी' गाने बजाने पर नाई गिरफ्तार, कश्मीर से जुड़े भड़काऊ संगीत का आरोप

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:13 PM (IST)

    पालघर जिले में एक नाई अब्दुल रहमान शाह को अपनी दुकान में कथित तौर पर देशविरोधी और कश्मीर से जुड़े भड़काऊ गाने बजाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ...और पढ़ें

    'देशविरोधी' गाने बजाने पर नाई गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक नाई को अपनी दुकान में कथित तौर पर देशविरोधी और कश्मीर से जुड़े भड़काऊ गाने बजाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मीरा-भायंदर वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने की है।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अब्दुल रहमान शाह के रूप में हुई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी है और पिछले कई वर्षों से नायगांव क्षेत्र में सैलून चला रहा था।

    स्थानीय निवासियों की शिकायत के मुताबिक, आरोपी अपनी दुकान में नियमित रूप से आपत्तिजनक और उकसाने वाला गाना बजाता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसे पहले भी इस संबंध में चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने गतिविधि जारी रखी।

    शिकायतों के बाद पुलिस ने वसई तालुका के चिंचोटी इलाके से शाह को हिरासत में लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसार से संबंधित है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)