अपने देश में कट्टरपंथी संगठनों को जूतों तले रौंद रहा दोगला पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन्हें क्यों दे रहा बढ़ावा? 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर धार्मिक एजेंडा चलाने वाले कट्टरपंथी तत्वों से निपटने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

टीएलपी सदस्यों की ओर से निकाला जा रहा गाजा सॉलिडेरिटी मार्च बेहद हिंसक हो गया है। खासकर मुरीदके में सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हिंसक हो गईं और कई लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने किया था टीएलपी का गठन टीएलपी का गठन पाकिस्तान ने ही किया था लेकिन हाल के कुछ सालों में अपने धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में हिंसक प्रदर्शन करने लगी है। पाकिस्तान में टीटीपी और टीएलपी जैसे कई ग्रुप सरकार के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि इनका मानना है कि इस्लामाबाद देश को इस्लामिक देश बनाने की नीति नहीं अपना रहा है।

हाल के महीनों में हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) जैसे ग्रुप गाजा मुद्दे पर पाकिस्तान के स्टैंड के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। गाजा मुद्दे पर पाकिस्तान अमेरिका के स्टैंड का समर्थन कर रहा है और यह बात इन संगठनों को पसंद नहीं आई है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान उन कट्टरपंथी संगठनों के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रहा है जो शरिया कानून के तहत चलने वाले इस्लामिक स्टेट को लागू करने पर जोर देते हैं।

पाकिस्तान का दोहरा रवैया उजागर पाकिस्तान में ऐसे संगठनों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है तो इस्लामाबाद एक इस्लामिक स्टेट बनाने और लोगों से शरिया कानून मानने पर जोर दे रहा है। जमात-ए-इस्लामी और उसके कठपुतली मुहम्मद यूनुस के जरिए आईएसआई ऐसे कड़े कानून लागू करने की कोशिश कर रही है जिसके लिए इस्लाम को और सख्ती से मानना जरूरी है।

बांग्लादेश में आईएसआई का क्या है एजेंडा? इसके अलावा आईएसआई का एक एजेंडा यह भी है कि महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाएं और उन्हें ईरान की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाए। जब शेख हसीना को हटाया गया और मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का केयरटेकर बनाया गया, तो यह साफ हो गया कि जमात ही फैसले लेगी।

जमात ने यूनुस को पाकिस्तान के लिए देश खोलने का निर्देश दिया और ऐसा करके आईएसआई को बांग्लादेश तक आसानी से पहुंच मिल गई। बांग्लादेश में आईएसआई और जमात सामाजिक ताने-बाने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कट्टरपंथी तत्वों पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिन्हें अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्म करने और शरिया कानून लागू करने की कोशिश करने के लिए कहा गया है।

पाकिस्तान में सरकार को चुनौती देने वाले कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई बहुत बेरहमी से की जाती है। पाकिस्तानी सेना ने इन तत्वों को रोकने के लिए नरसंहार किया है। जबकि पाकिस्तान में कार्रवाई का मकसद सरकार का राज वापस लाना है, लेकिन बांग्लादेश में एजेंडा अलग है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को दी गई खुली छूट पाकिस्तान के कहने पर, अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों को अपना इस्लामी एजेंडा आगे बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। हालांकि ये तत्व देश की हर संस्था पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन आर्मी और डीजीएफआई की तरफ से कुछ विरोध भी है।

हाल ही में कोर्ट के आदेश, जिसमें हसीना राज के दौरान अत्याचार करने का आरोप लगाने वाले कई आर्मी अधिकारियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है, इस बात का संकेत है कि संस्था को खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है।

आईएसआई दे रही ट्रेनिंग पाकिस्तान को एहसास है कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने के लिए, उसे सेना और डीजीएफआई को संस्था के साथ खड़ा होना होगा। चूंकि इन दोनों संस्थाओं की तरफ से विरोध हो रहा है, इसलिए जमात ने उन्हें खत्म करने का फैसला किया है। इसके अलावा, आईएसआई पहले से ही बांग्लादेश के कई सेंटरों में 8,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि उन्हें प्रस्तावित इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी (आईआरए) का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया जा सके।

आईआरए का क्या होगा काम? यह वह नई संस्था है जिसे जमात और आईएसआई सेना से बदलना चाहते हैं। आईआरए का मुख्य काम कड़े इस्लामिक कानून लागू करना और लोगों की किसी भी असहमति को दबाना होगा। आईआरए महिलाओं के अधिकारों पर रोक लगाने की कोशिश करेगा और उम्मीद है कि वह बांग्लादेश में ईरान मॉड्यूल को दोहराएगा।