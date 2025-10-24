भारत के बाद पाकिस्तान पर तालिबान की 'वाटर स्ट्राइक', कुनार नदी पर बांध बनाकर पानी रोकने का एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने भारत से सीख लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक करने का फैसला किया है। तालिबान सरकार ने भारत की रणनीति अपनाते हुए कुनार नदी पर जितनी जल्दी हो सके बाँध बनाकर पाकिस्तान की पानी तक पहुंच को सीमित करने का फैसला किया है।

तालिबान के कार्यवाहक जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अफगानों को अपने पानी के प्रबंधन का अधिकार है। बांध के निर्माण का नेतृत्व विदेशी कंपनियों के बजाय अब घरेलू कंपनियां करेंगी। ये आदेश सर्वोच्च नेता मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने दिया है।

पाकिस्तान से निपटने के लिए एक्शन में तालिबान मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा की ओर ये दिया गया यह आदेश तालिबान की उस तात्कालिकता को दर्शाता है जो उसे डूरंड रेखा, यानी पाकिस्तान के साथ विवादित 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा पर हिंसा से निपटने के लिए है। जब इस्लामाबाद ने इस महीने काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया था, जिसे तालिबान ने एक आतंकवादी समूह करार दिया था।

भारत ने निलंबित की सिंधु जल संधि अफगानिस्तान सरकार का यह कदम भारत के उस कदम की याद दिलाता है जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को साझा करने का 65 साल पुराना समझौता है।

कितनी महत्वपूर्ण है कुनार नदी? कुनार नदी का उद्गम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में हिंदू कुश पर्वतमाला से होता है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। इसके बाद यह कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर दक्षिण की ओर अफगानिस्तान में बहती है और फिर काबुल नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियां, एक तिहाई, पेच नदी के पानी से मिलकर, पूर्व की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक शहर के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं।

यह नदी, जिसे अब काबुल कहा जाता है, पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है और सिंधु नदी की तरह, सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है। खासकर सुदूर खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के लिए जो सीमा पार हिंसा का केंद्र रहा है।

अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले कुनार/काबुल पर बांध बनाता है, तो इससे काबुल की खेतों और लोगों के लिए पानी की पहुंच बाधित हो जाएगी, जो पहले से ही भारत द्वारा आपूर्ति सीमित करने के कारण प्यासे हैं।

दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लामाबाद द्वारा दिल्ली के साथ सिंधु जल संधि (IWT) के विपरीत, इन जल के बंटवारे को नियंत्रित करने वाली कोई संधि नहीं है, जिसका अर्थ है कि काबुल को तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर करने का कोई उपाय नहीं है। इससे पाकिस्तान-अफगान हिंसा के और बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांध और नहरें बना रहा तालिबान अगस्त 2021 में अफगान सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के बाद से, तालिबान ने देश से होकर बहने वाली नदियों और नहरों पर अपना अधिकार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें पश्चिम से मध्य एशिया में बहने वाली नदियां भी शामिल हैं, ताकि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांध और नहरें बनाई जा सकें।