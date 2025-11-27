Language
    पाकिस्तानी सीमा पार कर भारत में घुसा, पशुओं के बाड़े में छिपकर काटी रात; BSF ने दबोचा

    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:06 AM (IST)

    राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, वह मवेशियों के बाड़े में छिपा था। बीएसएफ ने उसे हिरासत में लिया और सेडवा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। एजेंसियां घुसपैठ के संभावित रास्ते और मकसद की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उसके पास से कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। 

    राजस्थान: भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि घुसपैठिया मवेशियों के एक बाड़े में छिपा था।

    बाड़मेड़ जिले के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि पाकिस्तान के मीठी इलाके के नयातला गांव का रहने वाला हिंडाल (24) नाम का ये शख्स रात के अंधेरे का फायदा उठार सीमा की फेंसिग पार कर के भारतीय क्षेत्र में करीब 200 मीटर भीतर आ गया था। वह बुधवार सुबह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में एक गाय के बाड़े में छिपा हुआ मिला।

    बीएसफ ने संदिग्ध शख्स को पकड़ा

    बताया जा रहा है कि गांव वालों ने उस शख्स को देखा और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे बीएसएफ के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया और शुरुआती पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि व्यक्ति के पास से अभी कोई संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती पूछताछ के बाद, BSF ने उसे आगे की जांच के लिए सेडवा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया।

    जांच में जुटीं एजेंसियां

    इस मामले के बाद एजेंसियां उस संभावित रास्ते और सीमा पिलर की जांच कर रही हैं, जिसे उसने पार किया होगा। वहीं, घुसपैठ के सही रास्ते का पता लगाने के लिए उसके पैरों के निशान को ट्रैक किया जा रहा है।

    उल्लेखनीय है कि एजेंसियां हिंडाल के भारतीय इलाके में प्रवेश के पीछे के मकसद और उन हालात की जांच कर रही हैं, जिनकी वजह से उसने सीमा को पार किया। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

