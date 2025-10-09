Language
    प्यार में खोए पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े ने पार की सीमा, कच्छ के जंगल में संदिग्ध हालत में पकड़े गए

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    एक पाकिस्तानी प्रेमी युगल भारत-पाकिस्तान सीमा पार करते हुए कच्छ के जंगल में पकड़ा गया। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उनके सीमा पार करने के मकसद का पता लगाया जा सके। 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के कच्छ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रतनपुर गांव में पुलिस ने पाकिस्तान से आए प्रेमी जोड़े को हिरासत में लिया है। दोनों अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर भारत की सीमा में घुसे थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में घुसे थे।

    दरअसल, यह घटना गुजरात के कच्छ जिले के खड़ीर बेट इलाके की है। जहां रतनपुर के जंगल में पाकिस्तानी प्रेमी जोड़े संदिग्ध हालात में पकड़े गए हैं। प्रेमी जोड़े ने कबूला कि वे परिवार की कैद से छूटने के बाद रातोंरात सीमा पार कर भारत में घुस आए थे। यह जोड़ा पाकिस्तान के इस्लामकोट गांव का बताया जा रहा है।

    सुरक्षा एजेंसी कर रही जांच

    इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके पास पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पकड़े गए जोड़ों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि यह जोड़ा अंतराष्ट्रीय सीमा से 40 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया।

    जानिए कैसे हुआ खुलासा?

    जानकारी के मुताबिक, कच्छ जिले के वागड़ क्षेत्र में खादिर द्वीप समूह के रतनपार गांव के जंगल में ग्रामीणों ने इस जोड़े को संदिग्ध अवस्था में देखा। इसके बाद इसकी सूचना सरपंच को दी गई। जिन्होंने तुरंत इस बारे में खड़ीर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    प्रेमी की पहचान तारा उर्फ टोटो रणमल चूड़ी भील (16) और प्रेमिका की पहचान पूजा करसन चूड़ी भील (15) के रूप में हुई है। जोड़े ने बताया कि वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वे अपने परिवार की गिरफ्त से भागकर रातों रात भारीतय सीमा में पहुंच गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है।

