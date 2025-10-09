रावलपिंडी चिकन टिक्का से लेकर बालाकोट तिरामिसू तक, IAF का डिनर मेन्यू देख मुनीर को लगेगी मिर्ची
भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिनर पार्टी का मेन्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मेन्यू में व्यंजनों के नाम ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों के नाम पर रखे गए थे। '93 Years of IAF: Infallible, impervious and Precise' नाम के इस मेन्यू में रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला से लेकर बालाकोट तिरामिसू तक शामिल थे, जिसने लोगों को खूब आकर्षित किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने आठ अक्टूबर को अपना 93वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम तरीके से मनाया। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वायुसेना दिवस की डिनर पार्टी का मेन्यू छा गया है।
दरअसल, डिनर मेन्यू इसलिए वायरल वायरल हो रहा है, क्योंकि इस डिनर में परोसे जाने वाले भोजन के नाम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस डिनर मेन्यू पर लोगों को हंसी भी आ रही है, और गर्व भी महसूस हो रहा है।
डिनर मेन्यू का नाम रखा गया काफी अलग
जानकारी दें कि इस मेन्यू का नाम 93 Years of IAF: Infallible, impervious and Precise रखा गया, जिसका अर्थ होता है '93 साल भारतीय वायुसेना के अचूक, अभेद्य और सटीक'। इस मेन्यू में सभी डिश के नाम उन आतंकी ठिकानों के नाम पर रखा गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए थे।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में व्यंजनों के नाम ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। इस रात्रिभोज के डिनर में डिश के नाम कुछ इस प्रकार रहे...
मेन्यू
- रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला
- रफीकी रहरा मटन
- भोलारी पनीर मेथी मलाई
- सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता
- सरगोधा दाल मखनी
- जकोबाबाद मेवा पुलाव
- बहावलपुर नान
डेसर्ट
- बालाकोट तिरामिसू
- मुजफ्फराबाद कुल्फी फालूदा
- मुरीदके मीठा पान
भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकाने किए थे नष्ट
इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यंजन का नाम उस शहर या स्थल के नाम पर रखा गया है जिसे वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था। बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया था, इस दौरान पाकिस्तान और पीओके में बसे 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था।
हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर की पुष्टि जागरण नहीं करता है, लेकिन ये तस्वीर कल वायुसेना दिवस के भव्य कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर प्रसारित होनी शुरू हुई थी।
