रावलपिंडी चिकन टिक्का से लेकर बालाकोट तिरामिसू तक, IAF का डिनर मेन्यू देख मुनीर को लगेगी मिर्ची

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने आठ अक्टूबर को अपना 93वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम तरीके से मनाया। इस दौरान कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर वायुसेना दिवस की डिनर पार्टी का मेन्यू छा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, डिनर मेन्यू इसलिए वायरल वायरल हो रहा है, क्योंकि इस डिनर में परोसे जाने वाले भोजन के नाम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इस डिनर मेन्यू पर लोगों को हंसी भी आ रही है, और गर्व भी महसूस हो रहा है।

डिनर मेन्यू का नाम रखा गया काफी अलग जानकारी दें कि इस मेन्यू का नाम 93 Years of IAF: Infallible, impervious and Precise रखा गया, जिसका अर्थ होता है '93 साल भारतीय वायुसेना के अचूक, अभेद्य और सटीक'। इस मेन्यू में सभी डिश के नाम उन आतंकी ठिकानों के नाम पर रखा गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए थे।