पाकिस्तान और दुबई से ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने की हो रही थी कोशिशें, भारतीय एजेंसियों ने मंसूबों को किया नाकाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विस्फोट के सिलसिले में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 48 घंटों के दौरान, कई सोशल मीडिया हैंडल और फोन नंबरों ने जम्मू के पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये हैंडल और नंबर पाकिस्तान, पीओके और दुबई से थे। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय एजेंसियों ने इनका पता लगाकर इन्हें ब्लॉक कर दिया है। कैसे टारगेट की करते हैं पहचान? आतंकवादी संचालक अपने संभावित रंगरूटों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखते थे। वे धार्मिक उग्रवाद की ओर झुकाव रखने वाले या उग्रवादी प्रवृत्ति वाले युवाओं की फिराक में रहते हैं।

