Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भारतीय नेताओं से मिलने को व्याकुल रहते हैं पाक मंत्री, पूर्व भारतीय राजनयिक ने विचित्र हरकतें के बारे में बताया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:01 AM (IST)

    ढाका में पाकिस्तान के स्पीकर की जयशंकर से हाथ मिलाने की होड़ ने हास्यास्पद माहौल बना दिया। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के गोयल ने इसे पाकिस्तानी नेताओं ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय नेताओं से मिलने को व्याकुल रहते हैं पाक मंत्री (फोटो- एक्स)

    एएनआई, नई दिल्ली। ढाका में पाकिस्तान के स्पीकर की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाने की होड़ ने हास्यास्पद माहौल बना दिया। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के गोयल ने इसे पाकिस्तानी नेताओं की हास्यास्पद हरकत बताया है।

    उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेता भारतीय मंत्रियों से मिलने को व्याकुल रहते हैं और इस उम्मीद में उनसे मिलने को लपक पड़ते हैं कि शायद भारत से एक बार फिर दोस्ताना रिश्ते बनाने का श्रेय उन्हें मिल जाए।

    बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की व्यग्रता बुधवार को तब देखने को मिली, जब जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने ढाका पहुंचे थे।

    इस मुलाकात को पाकिस्तान ने बढ़ाचढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच ये शीर्ष नेताओं की पहली मुलाकात थी।

    एक विशेष साक्षात्कार में गोयल से इस मुलाकात की बाबत प्रतिक्रिया पूछी गई। इस पर गोयल ने कहा कि मुझे तो बस इस पर हंसी आ रही है। मुझे नहीं लगता कि मौजूदा माहौल में, जब पाकिस्तान से हमारे इलाके में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वे कैसे आतंकवादी ठिकाने बना रहे हैं और उन्हें फिर से मजबूत बना रहे हैं, जब पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ भारत के प्रति अपनी बुराई दिखाते रहते हैं और भारत की जीत का मजाक उड़ाते हैं और सभी बातों को झूठा साबित करते रहते हैं, ऐसे में पाक नेता की पहल बनावटी लगती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें