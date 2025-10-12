Language
    बहुत बड़ी गलती थी..., ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी को लेकर ये क्या बोले पी चिदंबरम?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:47 PM (IST)

    कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अकेले नहीं लिया था, बल्कि यह एक सामूहिक निर्णय था। चिदंबरम ने यह भी दावा किया कि पंजाब में खालिस्तान की मांग अब खत्म हो चुकी है और राज्य की मुख्य समस्या आर्थिक है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को निकालने के और भी तरीके हो सकते थे।

    चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया गलत (फोटो जागरण)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कहा कि यह फैसला तत्काली प्रधानमंत्री ने अकेले नहीं लिया, बल्कि यह संयुक्त निर्णय था। जो बहुत गलत था। इसकी कीमत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी।

    दरअसल, कांग्रेस नेता पी। चिदंबरम शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी गलती बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पंजाब में खालिस्तान की मांग अब खत्म हो चुकी है।

    अकेले इंदिरा गांधी का फैसला नहीं

    कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कहा कि यह फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था। इसमें सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और सिविल सेवा सभी की सहमति थी। इसके बाद ही फैसला लिया गया था, लेकिन इसके लिए सिर्फ इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया जाता है, जो कि गलत है।

    उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सैन्य अधिकारी का अनादर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह (ब्लू स्टार) स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का एक गलत तरीका था। कुछ साल बाद, हमने सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का सही रास्ता दिखाया।

    खालिस्तान की मांग खत्म

    पी चिदंबरम ने खालिस्तान के मांग की लेलकर कहा कि आज पंजाब में पूरी तरह से खालिस्तान की खत्म हो चुकी है। यह मांग और नारा लगभग अब शांत हो चुकी है। जबकि यहां की असली समस्या आर्थिक हालात हैं। क्योंकि ज्यादा अवैध प्रवासी पंजाब से हैं। लोग पंजाब छोड़कर विदेशों में रह रहे हैं।

    आतंकवादियों को निकालने का और भी तरीका हो सकता था

    गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए। पत्रकार हरिंदर बावेजा की ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद बने हालात पर लिखी गई किताब They Will Shoot You, Madam पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत कदम बताया और कहा, "सभी आतंकवादियों को वहां से निकालने और पकड़ने का कोई और तरीका हो सकता था। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था, मैं मानता हूं कि श्रीमती (इंदिरा) गांधी को उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।"

