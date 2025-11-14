बंगाल में बांटे जा चुके हैं 7.40 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र, SIR का इतना काम पूरा 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का काम 96.99 प्रतिशत तक पूरा हो गया है।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार अब तक 7,40,78,533 लोगों को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। मालूम हो कि अक्टूबर, 2025 की सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,37,529 है।