बंगाल में बांटे जा चुके हैं 7.40 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र, SIR का इतना काम पूरा
बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 7.40 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जो कुल कार्य का 96.99% है। अक्टूबर 2025 की सूची के अनुसार राज्य में कुल 7.66 करोड़ मतदाता हैं। सीईओ कार्यालय के अनुसार, बूथ स्तरीय अधिकारियों और एजेंटों की मदद से यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का काम 96.99 प्रतिशत तक पूरा हो गया है।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार अब तक 7,40,78,533 लोगों को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। मालूम हो कि अक्टूबर, 2025 की सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,37,529 है।
एक-दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा काम
वहीं राज्य में एसआईआर के लिए नियुक्त किए गए बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की संख्या 5,33,093 है। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अब तक 10,41,291 बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) की नियुक्ति की गई है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि गणना प्रपत्र वितरित करने का काम अगले एक-दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।
