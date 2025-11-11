शादी के नौ साल बाद युवक ने अपने दोस्त से करा दी पत्नी की शादी, इस कारण लिया हैरान करने वाला फैसला
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से करा दी। सैंथिया के मंदिर में हुई इस शादी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पति ने कहा कि अब वह आज़ाद है और उसका दोस्त ही उसकी पत्नी का ख्याल रखेगा। नौ साल पहले बापी और पंचमी की शादी हुई थी, लेकिन विवादों के बाद पंचमी का दोस्त जीतकुमार से प्रेम संबंध हो गया था।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के बीरभूम के एक युवक ने नौ साल पुरानी रिश्ते को तोड़कर अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से करा दी। जिले के सैंथिया के नंदिकेशरी सतीपीठ मंदिर में इस अनोखी शादी देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
नए शादीशुदा जोड़े के सामने खड़े होकर पति ने कहा कि आज से मैं आजाद हूं। मेरी पत्नी अब मेरे दोस्त की पत्नी है। अब से मेरा दोस्त ही उसके गुजारे का इंतजाम करेगा।
9 साल पहले हुई थी युवक की शादी
बीरभूम के सैंथिया के वार्ड नंबर आठ के रहने वाले बापी मंडल और बीरभूम के तारापीठ की पंचमी मंडल की शादी करीब नौ साल पहले हुई थी। दोनों का एक सात साल का बच्चा है। हालांकि, शादी के बाद से ही कलह शुरू हो गई थी। इसके बाद पंचमी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
युवक के दोस्त से चल रहा था पत्नी का प्रेम संबंध
मामला कोर्ट तक गया। तब से पंचमी अपने पिता के घर में रह रही है। बेटा उसके पति के साथ रहता है। इस बीच, पंचमी की अपने पति के दोस्त जीतकुमार मिर्धा से नजदीकियां बढ़ गईं। जीत का घर सैंथिया के वार्ड नंबर 16 में है। उनके प्रेम संबंधों का पता चलने के बाद दोनों परिवारों में अशांति शुरू हो गई।
इस बीच सोमवार सुबह बापी अचानक अपनी पत्नी और दोस्त के साथ सैंथिया के नंदिकेशरी सतीपीठ मंदिर पहुंचा और वहां उसने दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद पंचमी ने अपने पूर्व पति के खिलाफ दर्ज मामले को वापस ले लिया। बापी ने कहा कि उसकी पत्नी ने वादा किया कि उसके दोस्त से शादी करने के बाद वह केस वापस ले लेगी।
