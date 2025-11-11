शादी के नौ साल बाद युवक ने अपने दोस्त से करा दी पत्नी की शादी, इस कारण लिया हैरान करने वाला फैसला

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के बीरभूम के एक युवक ने नौ साल पुरानी रिश्ते को तोड़कर अपनी पत्नी की शादी अपने दोस्त से करा दी। जिले के सैंथिया के नंदिकेशरी सतीपीठ मंदिर में इस अनोखी शादी देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

नए शादीशुदा जोड़े के सामने खड़े होकर पति ने कहा कि आज से मैं आजाद हूं। मेरी पत्नी अब मेरे दोस्त की पत्नी है। अब से मेरा दोस्त ही उसके गुजारे का इंतजाम करेगा। 9 साल पहले हुई थी युवक की शादी बीरभूम के सैंथिया के वार्ड नंबर आठ के रहने वाले बापी मंडल और बीरभूम के तारापीठ की पंचमी मंडल की शादी करीब नौ साल पहले हुई थी। दोनों का एक सात साल का बच्चा है। हालांकि, शादी के बाद से ही कलह शुरू हो गई थी। इसके बाद पंचमी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

युवक के दोस्त से चल रहा था पत्नी का प्रेम संबंध मामला कोर्ट तक गया। तब से पंचमी अपने पिता के घर में रह रही है। बेटा उसके पति के साथ रहता है। इस बीच, पंचमी की अपने पति के दोस्त जीतकुमार मिर्धा से नजदीकियां बढ़ गईं। जीत का घर सैंथिया के वार्ड नंबर 16 में है। उनके प्रेम संबंधों का पता चलने के बाद दोनों परिवारों में अशांति शुरू हो गई।