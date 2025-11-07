डॉक्टर बेटी और CA बेटे संग दुनिया की मोह-माया से दूर होगा यह परिवार, 5 करोड़ की संपत्ति छोड़कर लेगा संन्यास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अनामिका ओसवाल, उनके पति दिनेश कांकरिया, डॉक्टर बेटी हर्षिता और सीए छात्र बेटे विधान सांसारिक जीवन त्यागकर संन्यास लेने जा रहे हैं। यह परिवार 9 नवंबर को आचार्य जिन पीयूष सागर के सान्निध्य में जैन दीक्षा ग्रहण करेगा। उनके इस त्याग को समाज प्रेरणादायी मान रहा है, क्योंकि वे 5 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़कर आत्मसाधना में लीन होंगे।

दरअसल, नरसिंहपुर शहर के ओसवाल (बच्छावत) परिवार की बेटी अनामिका ओसवाल, अपने पति दिनेश कांकरिया, डॉक्टर बेटी हर्षिता और चार्टर्ड अकाउंटेंट में अध्ययनरत बेटे विधान के साथ सांसारिक मोहमाया त्यागकर सन्यास के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं। यह पूरा परिवार आगामी 9 नवंबर को आचार्य जिन पीयूष सागर के पावन सान्निध्य में जैन दीक्षा ग्रहण करेगा।

5 करोड़ से अधिक की संपत्ति स्वर्गीय टीकमचंद ओसवाल और श्रीमती कमलाबाई ओसवाल की बेटी अनामिका, जिनका विवाह महाराष्ट्र के धूलिया निवासी दिनेश कांकरिया से हुआ था, उनके परिवार के इस त्याग को समाज एक प्रेरणादायी कदम मान रहा है। परिवार के पास करीब 5 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति है, जिसे छोड़कर वे आत्मसाधना में लीन होंगे। गौरतलब है कि इस परिवार की एक और बेटी वर्ष 2022 में ही दीक्षा लेकर साध्वी शाश्वत निधि के रूप में साधना कर रही हैं।