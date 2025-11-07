Language
    मध्य प्रदेश के नीमच में टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, मारे गए पत्थर; मजदूरों ने भागकर जान बचाई

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन कस्बा क्षेत्र में टेक्सटाइल्सफैक्ट्रीलगाने के विरोध में पिछले एक माह से अधिक समय से जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। विरोध मार्च निकाल रही महिलाओं और अन्य लोगों ने फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। इसमें तीन बुलडोजर और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। पथराव में तीन लोगों को गंभीर चोट आई है। 

    मध्य प्रदेश के नीमच में टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में हिंसक प्रदर्शन, मारे गए पत्थर (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोरवन कस्बा क्षेत्र में टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाने के विरोध में पिछले एक माह से अधिक समय से जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया।

    पथराव में तीन लोगों को गंभीर चोट आई है

    विरोध मार्च निकाल रही महिलाओं और अन्य लोगों ने फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचकर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। इसमें तीन बुलडोजर और एक कार क्षतिग्रस्त हो गए। पथराव में तीन लोगों को गंभीर चोट आई है।

    फैक्ट्री के मजदूरों ने भागकर जान बचाई

    फैक्ट्री के मजदूरों ने भागकर जान बचाई। डीकेन थाना पुलिस ने 28 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर अब तक विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे दो किसान नेताओं समेत पांच प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस कार्रवाई के विरोध में मोरवन बंद रहा।जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर सुविधि रेयांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 350 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल्स फैक्ट्री लगाई जा रही है।

    मोरवन में फैक्ट्री निर्माण के पूर्व बाउंड्रीवाल बनाने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर लगभग एक माह से अधिक समय से ग्रामीण फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री से यहां का बांध का पानी प्रदूषित होगा।

    अब तक विरोध शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन गुरुवार सुबह मोरवन से बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों ने फैक्ट्री हटाओ, मोरवन बांध बचाओ के पोस्टर लेकर पैदल मार्च निकाला।

     स्थिति नियंत्रण में- पुलिस

    विरोध मार्च फैक्ट्री के निर्माण स्थल पर पहुंचा और हिंसक हो गया। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।