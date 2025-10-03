ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुआ कितना नुकसान? पढ़ें एयरफोर्स चीफ के खुलासे की 10 बड़ी बातें

भारतीय सेना ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पीओके में आतंकियों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराया और उनके कई कमांड सेंटरों को तबाह कर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने 07 मई को ऑपेरशन सिंदूर चलाया। इस दौरान पीओके में स्थित आतंकियों के नौ ठिकानों को तहस-नहस कर दिया था। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकासान हुआ था। आज एयर चीफ मार्श एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की 10 बड़ी बातें।

स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताया कि भारत ने एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ इस कार्रवाई को शुरू किया था। उद्देश्य पूरा होने के तुरंत बाद संघर्ष को समाप्त भी कर दिया।

पांच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पांच F-16 और JF-17 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इस दौरान भारत ने 10 पाकिस्तानी फाइटर को तबाह किया। जिसमें , 5 हवा में तो 5 जमीन पर गिरे।

पाकिस्तान को भारी नुकसान भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 2 रनवे व 3 हैंगर तबाह किया। 300 किमी से ज्यादा दूरी पर विमान और 5 हाई-टेक फाइटर (F-16/JF-17) मार गिराए गए।

तीनों सेनाओं के तालमेल से मिली सफलता एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल से सफल हुआ था। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तीनों सेनाओं ने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है।

ट्रंप के कहने पर नहीं रूका युद्ध भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने बताया कि भारत ने ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद से शांति प्रयास करने के बाद युद्ध विराम किया। पिछले चार महीनों में, ट्रम्प ने कई बार युद्धविराम का श्रेय लिया है, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य विश्व नेताओं के साथ बैठकों में इस आशय के बयान देना भी शामिल है।

आतंकी ठिकाने तबाह भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके में नौ आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया। दुनिया ने देखी भारतीय सेना की ताकत एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेश सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की शक्ति और सटीकता को पूरी दुनिया ने देखी। जब भारत की ही वायु सीमा में रहकर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए।

कब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत की तीनों सेनाओं ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया गया।

10 मई तक हुआ संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 100 घंटे तक दोनों देशों में संघर्ष चलता रहा। पाकिस्तान ने ही भारत से युद्धविराम की मांग की थी। 10 मई को हुआ युद्धविराम इस्लामाबाद द्वारा शांति के लिए किए गए प्रयास के बाद किया गया। 10 मई को इस्लामाबाद द्वारा शांति के लिए किए गए प्रयास के बाद युद्ध विराम पर बात बनी।