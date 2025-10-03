Operation Sindoor: 'पाकिस्तान के 4 से 5 F-16 विमान मार गिराए', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का खुलासा

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलासा किया कि भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया जिनमें एफ-16 और जे-17 शामिल थे। उन्होंने भारतीय लड़ाकू विमानों के नष्ट होने के दावों को खारिज किया। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से युद्धविराम की मांग की थी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेश सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इसमें अमेरिका निर्मित F-16 और चीनी J-17 शामिल था। यही नहीं उन्होंने भारतीय लड़ाकू विमानों के नष्ट होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे पाकिस्तानी नागरिकों को गुमराह करने के लिए दुष्प्रचार बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान ने की थी युद्ध विराम की मांग एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई में हुए भीषण लड़ाई के दौरान भारत ने पाकिस्ती लड़ाकू विमानों को गिराने की बात कई। वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत से युद्धविराम की मांग की थी. उन्होंने सरकार द्वारा बार-बार दोहराए जा रहे दावे को रेखांकित करते हुए कहा कि 10 मई को हुआ युद्धविराम इस्लामाबाद द्वारा शांति के लिए किए गए प्रयास के बाद किया गया। न कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप करने से सीजफायर किया गया।

दुनिया ने देखी भारतीय सेना की सटीकता भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए ऑपेशन सिंदर चलाया गया, तब पीओके में नौ आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाकर उसे नष्ट कर दिया गया। इस दौरान पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की शक्ति और सटीकता देखी।

300 किमी दूर लक्ष्य पर किया हमला उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला किया। करीब 100 घंटे तक चले युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोनों को सफलतापूर्वक खदेड़ा और मार गिराया। उन्होंने युद्ध विराम पर ट्रंप के क्रेडिट लेने वाले बात पर कहा पिछले चार महीनों में, ट्रम्प ने कई बार युद्धविराम का श्रेय लिया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य विश्व नेताओं के साथ बैठकों में इस आशय के बयान देना भी शामिल है।

स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल हुआ था। भारत ने स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और शीघ्र ही समाप्त कर दिया। हमने वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। तीनों सेनाओं ने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है।