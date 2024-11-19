ऑपरेशन सिंदूर के निर्णायक प्रहार से दुनिया को दिया स्पष्ट संदेश, सरकार बोली- भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा

पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का एक ''मजबूत प्रमाण'' है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर ''सुनियोजित और निर्णायक प्रहार'' किया। इस अभियान ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया - ''भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो भी इसे प्रायोजित करेगा उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह अभियान भारत के सैन्य इतिहास में एक निर्णायक क्षण और सैन्य सटीकता एवं राष्ट्रीय संकल्प के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा।''

पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह तड़के ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस सैन्य कार्रवाई के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकी शिविरों पर सटीक मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों का संघर्ष हुआ था।

मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान "आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का एक सशक्त प्रमाण है - निर्णायक नेतृत्व, संयुक्त परिचालन तालमेल और पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा की जा रही क्रूर हत्याओं से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के राष्ट्र के इरादे का एक साहसिक प्रदर्शन है"।