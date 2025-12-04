2023 में दुनिया में पांच वर्ष से कम उम्र के दस लाख बच्चों की हुई मौत, दूसरे स्थान पर है भारत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर एक नए अध्ययन से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। साल 2023 में दुनिया भर में करीब 10 लाख बच्चों की पांच साल की उम्र पूरी होने से पहले ही मौत हो गई। इसके लिए कुपोषण, कम वजन, ठिगना होना और कमजोरी जैसी मुख्य वजहें बताई गई हैं। इनमें से एक लाख से अधिक मौतें भारत में हुईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें