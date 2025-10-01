Maharashtra: कोल्हापुर में इमारत का स्लैब गिरने से एक की मौत, पांच घायल

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कोल्हापुर नगर निगम के एक निर्माणाधीन दमकल केंद्र में निर्माण कार्य के दौरान एक स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए, एक अधिकारी ने बताया।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात हुई इस घटना में दमकल विभाग ने पांच लोगों को बचा लिया।

कोल्हापुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणबीसे ने एएनआई को बताया कि आज कोल्हापुर नगर निगम के अग्निशमन विभाग भवन का निर्माण कार्य चल रहा था।

स्लैब का काम अपने अंतिम चरण में था। लेकिन स्लैब गिर गया। ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों सहित छह लोग अंदर फंस गए। दमकल विभाग ने पाँच लोगों को बचा लिया।

हालांकि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) धीरज कुमार बच्चू ने पुष्टि की कि फुलेवाड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।