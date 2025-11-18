'ब्लेंडेड विंग' से कैसे सस्ता होगा हवाई किराया? पढ़ें कब तक हो जाएगा तैयार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगले पांच सालों में आसमान में उड़ान भरने वाला एक बिल्कुल नया यात्री विमान तैयार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 'ब्लेंडेड विंग' डिजायन यानी पंख और विमान का मुख्य शरीर एक ही चिकनी आकृति में जुड़े हुए हैं।

इस नई तकनीक से ईंधन की खपत आधी हो जाएगी और हवाई अड्डों के आसपास का शोर भी बहुत कम हो जाएगा। यह विमान न सिर्फ सस्ता उड़ेगा, बल्कि पर्यावरण को भी बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। सैन्य विमानों में इस्तेमाल होती है तकनीक इस डिजाइन का विचार दरअसल 100 साल से भी पुराना है। सन् 1920 के दशक में रूसी पायलट निकोलस वोएवोडस्की ने सबसे पहले ब्लेंडेड विंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अब तक यह तकनीक ज्यादातर सैन्य विमानों में इस्तेमाल होती रही है, लेकिन अब पहली बार आम यात्री विमानों में आने जा रही है।

आम विमानों में एक लंबी नलीनुमा बॉडी होती है जिसके किनारे पर पंख जोड़े जाते हैं। लेकिन इस नए डिजाइन में पंख और बॉडी एक ही सपाट और चौड़ी संरचना में मिल गए हैं। इससे विमान का वजन कम होता है, हवा का प्रतिरोध (ड्रैग) घटता है और उड़ान ज्यादा आसान और किफायती हो जाती है।

अमेरिकी कंपनी जेटजीरो की मेहनत इस क्रांतिकारी विमान को बना रही है अमेरिकी कंपनी जेटज़ीरो। कंपनी का दावा है कि उनका यह विमान एक बार में 250 यात्रियों को ले जा सकेगा और 9,250 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। यानी दिल्ली से लंदन या मुंबई से सिंगापुर जैसे लंबे रूट आसानी से कवर हो जाएंगे।