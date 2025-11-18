Language
    महाराष्ट्र: ठाणे में 8 लोगों की गैंग ने युवक को बेरहमी से पीटा, धारदार हथियार से किया लहूलुहान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे में 8 लोगों ने एक युवक को तलवार और दरांती से बेरहमी से पीटा। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें हमलावर उसे एक दुकान में लगभग 2 मिनट तक मारते दिख रहे हैं। पीड़ित गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    दुकान में घुसकर युवक को पीटते हमलावर। फोटो- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे में 8 लोगों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा है। हमलावरों ने तलवार और दरांती से युवक पर हमला किया और लगभग 2 मिनट तक उसे मारते रहे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

    यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे स्थित अंबरनाथ इलाके की है। पीड़ित की पहचान सुधीर ओमप्रकाश सिंह के रूप में हुई है। सुधीर नजदीकी दुकान में कार के कुछ पार्ट्स लेने गया था। तभी हमलावरों ने दुकान में सुधीर को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।

    CCTV में कैद हुई घटना

    हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सुधीर एक ऑटोमोबाइल की दुकान में घुसता है। तभी 8 लोग भी उसके पीछे दुकान में जबरन घुस आते हैं। सभी के हाथ में तलवारें और दरांती थी। हमलावर धारदार हथियारों से सुधीर को बुरी तरह से पीटते हैं।

    सुधीर जान बचाने के लिए दुकान के कोने में छिप जाता है। इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा जाता है। एक हमलावर दुकान में पड़ा स्टूल उठाकर सुधीर के ऊपर फेंक देता है, तो दूसरा ईंट फेंककर मारता है। हमले के दौरान सुधीर बुरी तरह से लहूलुहान हो गया।

    पीड़ित अस्पताल में भर्ती

    सुधीर को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि, हमले के दौरान उसकी पीठ, हाथ और पैर में गहरी चोटें आईं हैं। अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है।

