महाराष्ट्र: ठाणे में 8 लोगों की गैंग ने युवक को बेरहमी से पीटा, धारदार हथियार से किया लहूलुहान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे में 8 लोगों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा है। हमलावरों ने तलवार और दरांती से युवक पर हमला किया और लगभग 2 मिनट तक उसे मारते रहे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे स्थित अंबरनाथ इलाके की है। पीड़ित की पहचान सुधीर ओमप्रकाश सिंह के रूप में हुई है। सुधीर नजदीकी दुकान में कार के कुछ पार्ट्स लेने गया था। तभी हमलावरों ने दुकान में सुधीर को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।

CCTV में कैद हुई घटना हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सुधीर एक ऑटोमोबाइल की दुकान में घुसता है। तभी 8 लोग भी उसके पीछे दुकान में जबरन घुस आते हैं। सभी के हाथ में तलवारें और दरांती थी। हमलावर धारदार हथियारों से सुधीर को बुरी तरह से पीटते हैं।

सुधीर जान बचाने के लिए दुकान के कोने में छिप जाता है। इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा जाता है। एक हमलावर दुकान में पड़ा स्टूल उठाकर सुधीर के ऊपर फेंक देता है, तो दूसरा ईंट फेंककर मारता है। हमले के दौरान सुधीर बुरी तरह से लहूलुहान हो गया।