Karnataka: 20 दिन पहले खरीदी थी स्कूटी, खराब हुई तो शोरूम में लगा दी आग; Video Viral

पुलिस ने शुरू में इस घटना को संभावित आग की घटना समझी, लेकिन जब इसकी प्रारंभिक जांच की गई तो मामले का खुलासा किया और नदीम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब नदीम से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

Karnataka: A customer set an Ola showroom in Kalaburagi on fire after facing issues with the ongoing service of his new bike.