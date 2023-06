Odisha Train Accident: पीएम मोदी ने दुर्घटनास्थल का लिया जायजा, अस्पताल जाकर पीड़ितों से भी की मुलाकात

बालेश्वर/भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता। ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी सीधे दुर्घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी यहां वायु सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से घटना वाले स्थान पर पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने रेल दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी।

बालेश्वर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ दो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले घटना वाली जगह पर गए जहां पर एक गाड़ी का डिब्बा दूसरे गाड़ी पर चढ़ा हुआ है और दुर्घटनाग्रस्त है। पीएम मोदी यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे।

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से ही कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से बात की। उन्होंने उनसे घायलों और उनके परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि शोक संतप्त परिवारों को असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रभावितों को आवश्यक सहायता मिलती रहे।

#WATCH | Odisha: After taking stock of the situation at Balasore train crash site, PM Modi leaves for a hospital to meet the victims of #OdishaTrainTragedy. pic.twitter.com/DMvcvHGIBY— ANI (@ANI) June 3, 2023