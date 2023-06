Odisha Train Accident: अभी राजनीति करने का वक्त नहीं! ममता बनर्जी के बयान पर अश्विनी वैष्णव ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, एजेंसी। ओडिशा के बालेश्वर में ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को दुर्घटना स्थल का दौरा करते हुए कहा, "यह अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ऐसा ही हादसा 1981 में भी हुआ था। इस ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं था, अगर वह होता तो यह हादसा नहीं होता।"

वहीं, भारतीय रेलवे के मुताबिक, इस हादसे में अभी तक 288 लोगों की मौत हुई है। वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने सरकार के आंकड़ों पर अहसमति जाहिर की है। सीएम बनर्जी का मानना है कि इस हादसे में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, "सरकार की कोशिश है कि इस हादसे की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो और इस मामले पर कोई राजनीति न हो।"

#WATCH | Railways Minister Ashwini Vaishnaw reacts to an incident earlier today at #BalasoreTrainAccident site where WB CM Mamata Banerjee disagreed with him on the death toll, says, "...we want full transparency, this is not time to do politics, this is time to focus on making… https://t.co/4IJ5fil79N pic.twitter.com/nrXb82DuzV