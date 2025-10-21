ओडिशा में अगले 48 घंटे गरज के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों में ओडिशा में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभवना जताई है। आईएमडी के मुताबिक, अगले 24 घंटों में दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे ओडिशा में अगले 48 घंटों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को संभावित बिजली गिरने और तेज हवाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

भुवनेश्वर में आईएमडी की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, "अगले 24 घंटों के भीतर दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो अगले 48 घंटों में मध्य और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब में बदल जाएगा।"

पिछले 24 घंटों में, राज्य भर में छिटपुट बारिश उन्होंने कहा, "पिछले 24 घंटों में, राज्य भर में छिटपुट बारिश हुई... दो इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 79 मिमी बारिश सम पटना में दर्ज की गई।"

तटीय इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले 24 घंटों में, खासकर पुरी, कोरापुट, नबरंगपुर, गंजम और गजपति जैसे जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तटीय ओडिशा में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए एक येलो अलर्ट जारी किया गया है।